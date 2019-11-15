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يوفنتوس يخطط لضم موهبة هولندية شابة

تاريخ النشر: 15/11/2019 - 23:33

يوفنتوس يخطط لضم موهبة هولندية شابة
اللاعب الهولندي تاهيت تشونغ (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع أحد المواهب الشابة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على غرار ما فعله قبل سنوات، مع الفرنسي بول بوغبا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي الشاب، تاهيت تشونغ (19 سنة)، الذي يمكنه الرحيل مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

وانضم بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في سيناريو مماثل عام 2012، حيث كان يبلغ من العمر 19 سنة أيضًا، وانضم إلى البيانكونيري في صفقة انتقال حر، قبل أن يعيد يونايتد شراءه بعد 4 أعوام مقابل 83 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن جوناثان بارنيت، وكيل تشونغ، غير سعيد بوضع موكله مع مانشستر يونايتد، بسبب غيابه عن حسابات أولي جونار سولسكاير.

ويراقب يوفنتوس موقف تشونغ عن كثب، استعدادًا للانقضاض عليه وضمه لصفوفه في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقد تحدث يوفنتوس مع وكيل تشونغ، حيث يعتبر أيضًا وكيل حارسهم البولندي تشيزني، وطرحوا إمكانية إبرام صفقة تبادلية ينتقل من خلالها تشونغ إلى تورينو، مقابل انتقال المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إلى أولد ترافورد.


#يوفنتوس
#مانشستر يونايتد
#تاهيت تشونغ
#بول بوغبا

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