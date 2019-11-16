إيطاليا تدك شباك البوسنة والهرسك بثلاثية

ألحق منتخب إيطاليا الخسارة بنظيره منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات المجموعة العاشرة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز ثلاثية المنتخب الإيطالي كل من اللاعبين فرانشيسكو أتشيربي، لورنزو إنسيني وأندريا بيلوتي.

وبهذا الفوز رفع منتخب إيطاليا رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة العاشرة، في حين تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند 10 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

جاءت أولى المحاولات في المباراة بالدقيقة 7 لصالح البوسنة، بعدما نفذ بيانيتش ركلة ركنية إلى داخل المنطقة، قابلها بيساكسيتش برأسية أبعدها الحارس دوناروما إلى ركنية.

وحاول دجيكو مباغتة حارس إيطاليا، بعدما وجده متقدمًا عن مرماه، ليسدد كرة أرضية من مسافة بعيدة وصلت سهلة لأحضان دوناروما.

وجاءت أولى هجمات إيطاليا الخطيرة بالدقيقة 15، بعد عدة تمريرات في الخط الخلفي للأزوري، انتهت بتمريرة طولية إلى بيرنارديسكي الذي توغل في الناحية اليمنى ومرر إلى إنسيني أمام المرمى ليسدد كرة قوية نجح الدفاع في إبعادها عن المرمى.

وكاد بيرنارديسكي أن يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 18، بعدما وجد نفسه داخل منطقة الـ6 ياردات من عرضية إيمرسون، ليسدد في المرمى إلا أن الحارس سيهيتش أبعدها بأطراف أصابعه لركنية.

وتمكن الأزوري من تسجيل أول أهداف اللقاء بالدقيقة 21، عن طريق المدافع فرانشيسكو أتشيربي، بعدما استلم تمريرة باريلا ليراوغ لاعب البوسنة ويسدد في الشباك.

إنسيني نجح في مضاعفة النتيجة بالدقيقة 37، بعد خطأ من لاعبي البوسنة في التمرير، لتصل الكرة إلى بيلوتي الذي انطلق داخل المنطقة ومرر إلى زميله الذي سدد كرة أرضية ضعيفة جدًا لكنها سكنت الشباك.

دوناروما تألق وحرم البوسنة من فرصة تقليص النتيجة، بعدما تصدى لتسديد قوية مزدوجة من دجيكو ثم سيمروت.

نجح بيلوتي في تسجيل الهدف الثالث لإيطاليا بالدقيقة 53، بعد تمريرة أرضية من وسط الملعب من باريلا، ليلاحظ صاحب الهدف تقدم الحارس، ليسدد الكرة من خارج المنطقة بطريقة رائعة في الشباك.

وحاول ظهير أيمن البوسنة كفرجيتش، التسديد من مسافة بعيدة إلا أن دوناروما أبعد الكرة لينقذ مرماه من فرصة هدف محقق.

وتعرض ميرالم بيانيتش، نجم المنتخب البوسي، لإصابة في الفخذ، فشل على إثرها في استكمال اللقاء، ليخرج في الدقيقة 76.

ومرت الدقائق بلا جديد ليحصد الأزوري الفوز التاسع على التوالي في المجموعة.