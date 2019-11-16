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رئيس بايرن يعلق على إمكانية عودة غوارديولا

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 14:08

رئيس بايرن يعلق على إمكانية عودة غوارديولا
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

رد رئيس فريق بايرن ميونخ الألماني، هيربيرت هاينر، على إمكانية عودة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، لقيادة الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الجاري.

ويتولى هانز فليك مهمة تدريب الفريق البافاري بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2019، منذ إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفور انتخابه رئيسًا جديدًا للنادي الألماني، سُئل هاينر عن مدى إمكانية عودة غوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت بيلد، فأجاب "بيب مدرب رائع، لكنه مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي".

وأكمل "دعونا ننتظر حتى اجتماع مجلس الإدارة، وبشكل مبدئي نحن نريد أفضل مدرب لتولي تدريب بايرن".

كما سُئل أولي هونيس، رئيس النادي السابق، عن الأمر ذاته، فأجاب "قبل 3 أيام، كان من الممكن لي أن أجيب على هذا السؤال، لكني لا أشعر الآن بأنني مخول للإجابة عليه في وضعي الحالي".

وسبق لغوارديولا تدريب بايرن بين عامي 2013 و2016، حيث قاد الفريق لقنص لقب البوندسليغا 3 مرات متتالية، لكنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.


#بايرن ميونخ
#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي

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