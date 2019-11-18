تصفيات يورو 2020: إنجلترا تهز شباك كوسوفو برباعية

فاز منتخب إنجلترا على نظيره منتخب كوسوفو بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز رباعية المنتخب الإنجليزي كل من اللاعبين هاري وينكس، هاري كين، ماركوس راشفورد وماسون مونت.

وبهذا الفوز رفع منتخب إنجلترا رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد منتخب كوسوفو عند 11 نقطة وهو يحتل المركز الثالُث.

مجريات المباراة:

بدأ المنتخب المضيف المباراة مهاجما، فوصلت الكرة إلى فلورينت هادرجيوناي، ليسددها في متناول الحارس نيك بوب بالدقيقة الثانية، وانطلق فالون بيريشا من الناحية اليسرى قبل أن يرفع كرة على رأس أتدها نوهيو لكن بوب أنقذ مرماه مجددا في الدقيقة السابعة.

وسنحت أول فرصة للإنجليز في الدقيقة 15، عندما أرسل تشيلويل كرة من الميسرة، هيّأها كين بدوره إلى سترلينج الذي أطلقها قوية لكن الحارس موريتش كان لها بالمرصاد.

وكادت كوسوفو أن تفتح التسجيل في الدقيقة 23، عندما تابع رحماني برأسه عرضية مميزة من بيريشا بجانب المرمى، وبعدها جرب المهاجم ميلوك راشيكا حظه بتسديدة من بعد 30 ياردة، في مكان وقوف الحارس.

وتوغل هودسون أودوي بمجهود فردي قبل أن يسدد كرة قوية لم يجد موريتش صعوبة في التصدي لها، ثم افتتح وينكس التسجيل في الدقيقة 32، عندما هيأ له تشامبرلين الكرة ليتخطى رحماني ويسدد بثقة في المرمى.

وأثمرت لعبة مشتركة بين راشيكا ونهيو عن وصول الكرة إلى سيلينا الذي سدد فوق عارضة مرمى إنجلترا في الدقيقة 42.

واقتربت كوسوفو من معادلة النتيجة في الدقيقة 53، عندما وجّه هادرجيوناي كرة من اليمين وجدت رحماني وحيدا في منطقة الست ياردات، لكن الأخير فشل في التعامل مع الكرة، ليبعدها الدفاع.

وانطلق هودسون أودوي بالكرة قبل أن يسدد فوق المرمى في الدقيقة 58، ليفسح المجال بعدها أمام دخول مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

ووصلت الكرة إثر تسديدة مرتدة من الحارس موريتش إلى سترلينج الذي مررها بدوره إلى كين، فسدد الأخير في القائم بالدقيقة 61.

وبدأ إيقاع المباراة يهدأ مع مرور الوقت، رغم محولات كوسوفية خجولة، ودخل مايسون مونت إلى تشكيلة إنجلترا مكان تشامبرلين، وتبادل راشيكا الكرة مع زميله حليمي، قبل أن ينفرد بمرمى بوب، لكن ديلان رايس أبعد خطر الهجمة في الدقيقة 75.

وسرعان ما أضافت إنجلترا الهدف الثاني عندما انطلق سترلينج من الناحية اليمنى قبل أن يرسل كرة حاول الدفاع إبعادها، لتصل إلى كين الذي سددها مباشرة في المرمى بالدقيقة 79.

وصنع سترلينج الهدف الثالث لإنجلترا في الدقيقة 83، عندما انطلق من العمق قبل أن يمرر إلى راشفورد الذي سدد بيمناه نحو القائم البعيد، ثم أضاف البديل مونت الهدف الرابع بتمريرة من كين الكرة سددها لاعب تشيلسي على يمين الحارس بالدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.