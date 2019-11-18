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مارسيلو يقترب من العودة للعب مع ريال مدريد

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 14:59

مارسيلو يقترب من العودة للعب مع ريال مدريد
النجم البرازيلي مارسيلو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، بات على أعتاب العودة للعب بشكل طبيعي مع فريقه، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به.

وكان مارسيلو قد تعرض للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على غلطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينغي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وأضافت أن اللاعبين الدوليين سينضمون لتدريبات الريال بشكل تدريجي، عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن مارسيلو اقترب من أن يكون جاهزًا بشكل كامل، لاسيما وأنه عاد للتدرب مع بقية المجموعة في الأيام الماضية، موضحة أنه خلال التدريب المقبل سيكون اللاعب جاهزًا تمامًا.


#ريال مدريد
#مارسيلو

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