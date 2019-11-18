مانشستر سيتي يستهدف ضم نجم إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي الذي أظهر مستويات مميزة منذ بداية الموسم.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إنتر يعمل بالفعل على عملية إعادة شراء ستيفانو سينسي بشكل نهائي من ساسولو، لا سيما وأن اللاعب انضم إلى النيراتزوري في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولم يشارك سينسي إلا في 22 دقيقة فقط منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة يوفنتوس بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي، غاب على إثرها قبل أن يعود أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، ويتعرض لانتكاسه بعدها في التدريبات.

ولفت إلى أن الإنتر عليه الحذر لأن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مهتمة بالتعاقد مع سينسي، أبرزها برشلونة ومانشستر سيتي.

وتابع الموقع أن السيتي راقب سينسي في الأشهر القليلة الماضية، موضحة أن بيب جوارديولا، مدرب السيتيزنز، يحبه كثيرًا ويعتبره مثاليًا لخطته، ما قد يدفع النادي الإنجليزي لمحاولة قنص اللاعب.