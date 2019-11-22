مدرب يوفنتوس يستبعد كريستيانو أمام أتالانتا

استبعد مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المشاركة أمام أتالانتا، غدا السبت، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وذكر ساري في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية "أزمة تغيير كريستيانو؟ الأمر ليس في حاجة للتوضيح. أنا في مجال التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى عندما كنت أعمل مع الهواة كانت توجد ردود فعل من اللاعبين عند الاستبدال، وأحيانًا تكون أسوأ".

وجاء تعليق ساري بعد أن خرج رونالدو غاضبًا من مباراة ميلان في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، عقب استبداله من قبل ساري للمرة الثانية.

وأضاف ساري "في بعض الأوقات، يجب ترك اللاعبين يخرجون غضبهم".

وتابع "المشكلة التي نواجهها الآن هي أن كريستيانو عقب العودة من التوقف الدولي قال لنا إنه كان على ما يرام خلال المباراة الأولى رفقة البرتغال، ولكن حالته كانت سيئة في اللقاء الثاني".

وواصل مدرب يوفنتوس "قمنا بوضع برنامج خاص لرونالدو، وهدفنا الآن هو أن يكون جاهزًا لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد".

وأتم ساري "كريستيانو لن يكون موجودًا معنا أمام أتالانتا بنسبة 99%، وسيواصل البرنامج الخاص به".

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، متفوقًا على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة.