برشلونة يقلب الطاولة أمام ليغانيس

تخطى فريق برشلونة عقبة مضيفه ليغانيس بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين لويس سواريز وأرتورو فيدال، وفي المقابل سجل هدف ليغانيس اللاعب يوسف النصيري.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليغانيس عند 6 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

كانت أول فرصة خطيرة في المباراة، من نصيب أصحاب الأرض، حيث وصلت الكرة على الطرف الأيمن، ليوسف النصيري، الذي توغل في منطقة الجزاء، وأطلق تصويبة رائعة أقصى يمين الحارس تير شتيغن، مسجلا هدف ليغانيس في الدقيقة 12.

وكاد أوسكار أن يسجل الهدف الثاني لليغانيس، في الدقيقة 15، حيث استغل خطأً دفاعيًا في منطقة الجزاء، وسدد بقوة، لكن الكرة اصطدمت بالشباك من الخارج.

وانفرد لويس سواريز بالحارس كويار، الذي نجح في تشتيت الكرة، في الدقيقة 23.

ورغم القوة الهجومية الضاربة، التي اعتمد عليها مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، لم ينجح الفريق خلال أول نصف ساعة، في تسديد أي كرة على مرمى كويار.

وجاءت أول تصويبة للضيوف في الدقيقة 31، بكرة رأسية من لويس سواريز، تصدى لها حارس ليغانيس بأطراف أصابعه، وحولها إلى ركنية.

وواصل يوسف النصيري انطلاقاته الخطيرة، حيث انطلق على الطرف الأيسر، وراوغ بيكيه، قبل أن يسدد كرة قوية بجانب القائم الأيمن للحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد جيرارد بيكيه أن يسجل هدف التعادل، حيث سدد كرة قوية بالرأس اصطدمت بالقائم الأيمن لكويار، في الدقيقة 47.

وجاء الرد سريعًا من يوسف النصيري، الذي باغت برشلونة بتسديدة رأسية، مرت أعلى المرمى في الدقيقة 48.

ونجح لويس سواريز في تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 53، حيث استغل كرة عرضية من ليونيل ميسي، وسدد برأسه على يسار الحارس.

وقرر فالفيردي الدفع بإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، بدلا من بوسكيتس وغريزمان، ولاحقًا أشرك أنسو فاتي بدلا من فرينكي دي يونغ.

وطالب لاعبو ليغانيس باحتساب ركلة جزاء، في الدقيقة 78، بدعوى وجود لمسة يد على موسى واجي، لاعب برشلونة، لكن حكم المباراة رفض.

وسجل البديل أرتورو فيدال الهدف الثاني للبارسا، في الدقيقة 80، حيث استغل عودة الكرة من دفاع ليغانيس، لينفرد بالحارس ويسدد بقوة في الشباك.

وتألق كويار في التصدي لتسديدة من عثمان ديمبلي، في الدقيقة 91، قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز البلوغرانا (2-1).