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مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم برازيلي

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 09:42

مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم برازيلي
اللاعب البرازيلي ريشارليسون (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف التعاقد مع مهاجم برازيلي من فريق إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن البرازيلي ريتشارليسون هو أحد اللاعبين الذين يتم مراقبتهم عن كثب، حيث يصمم أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على ضم مهاجم جديد في كانون الثاني/يناير.

ويعتبر سولسكاير أن الخط الهجومي لفريقه أحد نقاط الضعف الكبيرة، التي يسعى لعلاجها في وسط الموسم.

ويملك يونايتد حاليًا الثلاثي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، بالإضافة إلى المهاجم الشاب ماسون جرينوود.

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ريتشارليسون، فهناك أيضًا النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي يعتبر من أولويات الشياطين الحمر سواء في كانون الثاني/يناير أو بنهاية الموسم.

كما وضع سولسكاير، خيارات أخرى لتعزيز خط الهجوم، مثل كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

ويبدو أن سولسكاير أقنع مسؤولي يونايتد بأنهم سيحتاجون إلى الاستثمار بكثافة في يناير، بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم لجلب مهاجم جديد.

يأتي ذلك بعدما قرر مانشستر يونايتد ترك مهاجميه روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز، إلى إنتر ميلان في بداية الموسم.


#ريشارليسون
#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#إيفرتون
#أولي جونار سولسكاير

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