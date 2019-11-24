ريال مدريد يحقق الفوز على سوسييداد

حقق فريق ريال مدريد الفوز على ضيفه ريال سوسييداد بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة، فيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش، وفي المقابل سجل هدف ريال سوسييداد اللاعب ويليان خوسي دي سيلفا.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بخطأ كارثي من مدافع وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، حيث قام بتمريرة خاطئة استغلها ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسيداد وراوغ الحارس تيبو كورتوا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 2.

وجاء اول رد من ريال مدريد، حيث استقبل إيدين هازارد تمريرة في عمق منطقة الجزاء من زميله كريم بنزيما، وسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى ريال سوسيداد في الدقيقة 8.

وكاد ويليان جوزيه أن يُسجل الهدف الثاني لريال سوسيداد في الدقيقة 15، حيث استقبل تمريرة من الطرف الأيسر، واستغل أخطاء دفاع ريال مدريد وسدد لكن الحارس كورتوا تصدى لتسديدته ببراعة.

وحاول الفرنسي فيرلاند ميندي، تسجيل هدف التعادل، حيث انطلق وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس ريميرو تصدى للكرة في الدقيقة 17.

وكاد النرويجي الشاب مارتن أوديجارد لاعب ريال سوسيداد أن يُسجل الهدف الثاني، حيث سدد كرة قوية تصدى لها ببراعة حارس ريال مدريد تيبو كورتوا في الدقيقة 27.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة لريال مدريد على الطرف الأيمن، نفذها لوكا مودريتش وأرسل كرة عرضية في منطقة الجزاء، استغلها بنزيما الذي سجل على يسار حارس سوسيداد ريميرو في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة قوية من الشاب فيدي فالفيردي في الدقيقة 48، والتي اصطدمت بلاعب ريال سوسيداد أوريازابال ومرت يمين الحارس ريميرو.

وكاد البرازيلي رودريجو أن يُسجل الهدف الثالث لريال مدريد، حيث استقبل كرة عرضية من الطرف الأيسر، وسدد كرة رأسية، لكن الحارس ريميرو تصدى لها بسهولة في الدقيقة 53.

وتألق حارس ريال سوسيداد ريميرو في التصدي لتسديدة من لاعب ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة 62.

وقرر زيدان الدفع بجاريث بيل بدلا من رودريجو جويس، واستقبلته جماهير البرنابيو بصافرات الاستهجان.

ونجح المتألق لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 74، من هجمة بدأها بيل.

واستقبل الكرواتي كرة بالرأس من كريم بنزيما في منطقة الجزاء، وسدد من لمسة واحد على يمين حارس سوسيداد.

وأشرك زيدان توني كروس بدلا من فالفيردي، وأخيرًا إيسكو بدلا من مودريتش.

وحاول ألكسندر إيزاك لاعب سوسيداد تقليص الفارق، حيث سدد كرة قوية حولها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إلى ركنية في الدقيقة 83.

وتوغل جاريث بيل في منطقة جزاء سوسيداد، وسدد كرة مرت على خط المرمى، وأبت أن تسكن الشباك في الدقائق الأخيرة من المباراة.