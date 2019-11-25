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ساري يسعى لتقمص شخصية زيدان مع كريستيانو

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 09:43

ساري يسعى لتقمص شخصية زيدان مع كريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، يسعى لتقمص شخصية مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، في التعامل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو كان من النادر معاناته من مشاكل في ركبته، خلال تواجده في ريال مدريد، على عكس ما يحدث خلال هذه الفترة مع يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساري، لديه اقتراح لاستعادة رونالدو الحقيقي، يتمثل في محاولة إقناع النجم البرتغالي، بالموافقة على الراحة أكثر من مرة في الموسم، وعدم المشاركة في بعض المباريات السهلة، التي لا تستدعي وجوده.

وهذا بالضبط ما تمكن زيدان من فعله، مع رونالدو في ريال مدريد.

وقد أثبتت النتائج أنه على صواب، حيث فاز الريال بثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، ولعب رونالدو دورًا أساسيًا في هذه النجاحات، بفضل سجله المذهل في إحراز الأهداف.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#ماوريسيو ساري

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