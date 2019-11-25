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سواريز: غريزمان بحاجة للصبر من أجل التأقلم

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 23:57

سواريز: غريزمان بحاجة للصبر من أجل التأقلم
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (أ ب)
عرب ٤٨

أشاد نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، بقدرات زميله الفرنسي أنطوان غريزمان، مشيرا إلى أنه بحاجة للصبر من أجل التأقلم.

وذكر سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية "غريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى هنا".

وأضاف "غريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكد أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا".

وانضم غريزمان لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تم كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد بدفع 120 مليون يورو.

وشارك غريزمان في 16 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم حتى الآن، وسجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى.


#برشلونة
#لويس سواريز
#أنطوان غريزمان

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