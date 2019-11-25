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غوارديولا: مانشستر سيتي قد يخسر لقب البريمييرليغ!

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 14:20

غوارديولا: مانشستر سيتي قد يخسر لقب البريمييرليغ!
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

شدد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على أن فريقه لن يستسلم خلال فترة ولايته، في المنافسة على تقليص فارق النقاط مع نظيره ليفربول.

ويعتلي ليفربول صدارة لائحة الدوري برصيد 37 نقطة، وهو يبتعد بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وذكر غوارديولا في تصريحات نشرها موقع سكاي سبورتس "الضغط الوحيد الذي نعاني منه هو إمكانية خسارة لقب البريمييرليغ".

وأضاف "لكن هذه ليست المرة الأولى طوال تاريخ مانشستر سيتي الممتد لـ125 عامًا، الذي يتعرض الفريق لضغط احتمالية خسارة لقب البريمييرليغ".

ونوه "إذا خسرنا اللقب، سنحاول من جديد في الموسم المقبل، لم نستسلم الموسم الماضي وهذا سبب تتويجنا باللقب مرة أخرى".

وتابع "ربما نخسر اللقب هذا الموسم، ولكن لن نستسلم، وهذا السبب وراء فوزنا على تشيلسي السبت الماضي".

وأردف غوارديولا "حصدنا 100 نقطة وتوجنا بأربع ألقاب، وهو أمر لم يحدث من قبل، أرى كل صباح فريقي ولا أشكك فيه مطلقًا".

وواصل "البعض يرى أننا توجنا بآخر لقبين في الدوري الإنجليزي، وبالتالي يجب أن نتوج بـ7 ألقاب متتالية وأن نحصد 200 نقطة كل موسم، الأمر لا يسير كذلك في أعلى المستويات".

وقال "الأمر الأهم هو أن تشاهد روحك القتالية بعد تأخرك بهدف دون رد. الإنجاز الأكبر كان التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي".

وختم المدرب الإسباني حديثه بقوله "أعدكم أنه إذا رأيت اللاعبين لا يقاتلون ولا يتمتعون بالروح والحدة، سأخبركم وقتها بأنني لا أحب فريقي".


#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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