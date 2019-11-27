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ريال مدريد يكشف حجم إصابة هازارد

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 15:33

ريال مدريد يكشف حجم إصابة هازارد
(أ ب)
عرب ٤٨

كشف فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه البلجيكي إيدين هازارد أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان هازارد قد تعرض للإصابة في الدقيقة 61 من المباراة، بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب.

ووفقًا لبيان على الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن إيدين هازارد قد خضع لاختبارات من قبل الخدمات الطبية في النادي الملكي.

وأضاف أنه تم تشخيص إصابة النجم البلجيكي بكدمة خارجية في ساقه اليمنى، والنادي في انتظار تطور حالة اللاعب.

يذكر أنه لم يتحدد حتى الآن موقف إيدين هازارد من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس في إطار الجولة الـ15 من عمر الدوري الإسباني، السبت المقبل.


#إيدين هازارد
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان

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