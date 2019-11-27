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سان جيرمان يرد على اهتمام زيدان بمبابي

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 09:28

سان جيرمان يرد على اهتمام زيدان بمبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ردت على اهتمام مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بالتعاقد مع النجم كيليان مبابي.

وقال المدير الرياضي للفريق الباريسي، ليوناردو، عقب التعادل أمس الثلاثاء مع الريال (2-2)، في دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو، متحدثا عبر محطة "راديو مونت كارلو": "لم أسمع ما قاله زيدان، لكن ما أعلمه أن مبابي باق معنا بنسبة 100%".

وعن تمديد عقد مبابي، أجاب "الآن وقت الاحتفال بتصدر المجموعة على حساب ريال مدريد.. نحن نتقدم، نتقدم ببطء، لكن نتحسن".

وحول المباراة، قال "كيلور نافاس أبقانا في اللقاء بأداء مذهل، فهو لاعب مهم للغاية، وركيزة في الفريق.. والهدف الذي سجله سارابيا ليس سهلا، لقد أظهر الفريق نفسه وسط معاناة شديدة".

وبهذه النتيجة، ضمن سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى، بعدما وصل إلى 13 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط على ريال مدريد الوصيف، قبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول.


#زين الدين زيدان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

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