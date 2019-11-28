مورينو يردّ على أنريكي: "لا أعرف لماذا لا يريدني"

ردّ مدرب منتخب إسبانيا المُقال، على تصريح لويس أنريكي، والذي اتهمه أنّه لم يعد وفيًّا، بالقول، "لا أعرف لماذا لم يعد لويس أنريكي يريدني"، بعدما قاد "لا روخا" إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وعاد أنريكي للإشراف على منتخب بلاده الذي تركه في حزيران/ يونيو الماضي بسبب مرض ابنته التي توفيت لاحقًا، قبل أن يعيد الاتحاد الإسباني تسميته، ويقيل مساعده السابق مورينو من مهامه.

وجاء كلام مورينو خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة برشلونة ودعا إليه الصحافيين للرد على اتهامات أنريكي، مؤكدًا أنّ " حتى اليوم، ما زلت لا أعرف لماذا لم يعد لويس أنريكي يريدني، ولا أعرف ما إذا كنت سأدرك الحقيقة في يوم من الأيام، والشروحات يوم أمس، لم تسمح لي بأن افهم الأمور بشكل أفضل".

وأضاف، أنّه "يجب ألّا يغرب عن بال أحد بأنني لو لم أقبل باستلام المهمة بدلًا منه لما كان لويس أنريكي مدربًا الآن، وفي أول لقاء مع لويس أنريكي قال لي بأنني قمت بما يجب أن أقوم به وهو فخور بي".

وتابع "ثم طالبته باجتماع آخر لكي أعانقه وأبدي له مساندتي، ووجدت الوقت مناسبًا لكي أكرر ما قلته في السابق بأنني سأتخلى عن منصبي عندما يقرر العودة".

وكشف، أنّه "قال لي بأنه يجد هذا الأمر مثاليًا لكنه أكّد لي أيضًا بأنه لا يريدني معه، وكنت مصدومًا، أعلمت الجهاز الفني بذلك وتساءلت ما هو الخطأ الذي ارتكبته".

واعترف مورينو، أنهم "هاجموني شخصيًا، ووصفوني بشكلٍ غير عادل، بقيم ليست لي"، وإنها "لحظة بغيضة جدًا بالنسبة لي".