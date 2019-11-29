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هل قام صلاح بشراء فريق مصري؟

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 09:42

هل قام صلاح بشراء فريق مصري؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدير أعمال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رد على الأنباء حول شراء اللاعب أحد الفرق المصرية التي لعب لها من قبل.

وكتب وكيل صلاح، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الأنباء حول استثمار صلاح في فريق كرة قدم غير صحيحة".

وترددت أنباء حول شراء صلاح لنادي عثماثون طنطا الذي يلعب في دوري القسم الثالث في مصر لتحويله إلى فريق عالمي وسيكون رئيسه والده، إلا أن وكيل صلاح قطع الجدل حول هذه الأنباء.

وبدأ صلاح مشواره الكروي في فريق عثماثون طنطا قبل أن يرحل للمقاولون العرب وبعدها انضم إلى بازل السويسري ثم تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، ثم رحل إلى ليفربول الإنجليزي.


#محمد صلاح
#ليفربول
#مصر
#عثماثون طنطا

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