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تشيلسي يخسر بمعقله أمام وست هام يونايتد

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 21:01

تشيلسي يخسر بمعقله أمام وست هام يونايتد
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

خسر فريق تشيلسي مباراته البيتية أمام وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح وست هام يونايتد، اللاعب آرون كريسويل.

وبهذا الفوز رفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

بدأ اللقاء بإثارة من الجانبين فتلقى إيمرسون كرة بوليسيتش من الناحية اليسرى قبل أن يرسلها إلى بيدرو الذي سدد في المدافعين بالدقيقة 3، ورد وست هام بعد 3 دقائق، عندما تابع أنتونيو عرضية كريسويل فوق المرمى.

وتلقى مونت تمريرة بوليسيتش وسدد نحو المرمى كرة لم تشكل خطرًا على الحارس ديفيد مارتن في الدقيقة 8، وبعدها بدقيقة واحدة، أهدر بوليسيتش فرصة خطيرة لتشيلسي عندما تابع برأسه عرضية بيدرو فوق المرمى.

وتدخل الظهير فيريديريكس لمنع بوليسيتش من التسجيل إثر تبادل ناجح للأخير مع مونت في الدقيقة 21، وبعدها بدقيقة، رفع جيمس عرضية من الناحية اليمنى ارتدت من كريسويل نحو مرمى فريقه وخدعت الحارس مارتن قبل أن ترتد من القائم.

وأنقذ حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا مرماه من هدف محقق لوست هام عندما تصدى لرأسية أنتونيو في الدقيقة 25، وانخفض المستوى العام للقاء مع بطء في ألعاب الفريقين.

وعاد تشيلسي لأحداث اللقاء بفرصة خطيرة أنقذ من خلالها الحارس مارتن مرماه بتصد على 3 دفعات، فأبعد تسديدة كوفاسيتش، ورد متابعة جيرو الفريبة، ثم متابعة أخرى من بيدرو وسط إعجاب الجميع بالدقيقة 43.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، رفع جيمس الكرة أمام المرمى، ففشل جيرو في الوصول إليها لتستقر أمام بوليسيتش الذي سدد بتسرع فوق المرمى.

وبعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، افتتح وست هام التسجيل، عندما قام كريسويل بمجهود مميز في الطرف الأيسر، قبل أن يشق طريقه ويسدد بعيدًا عن متناول الحارس كيبا.

وكاد بالبوينا يضاعف النتيجة في الدقيقة 59، عندما تابع عرضية سنودجراس بيد أن الحارس كيبا تألق في إبعاد محاولته، وبعدها بدقيقة واحدة عاد الحارس الإسباني ليمنع أنتونيو من التسجيل.

وأجرى تشيلسي تبديلًا مزدوجًا أشرك من خلاله ويليان وكانتي مكان بيدرو وجورجينيو، وأحرز وست هام هدفًا في الدقيقة 67، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بالفيديو لوجود لمسة يد على أنتونيو.    

ودخل أندري يامولينكو مكان أندرسون في تشكيلة وست هام، فيما شارك كالوم هودسون أودوي مكان جيرو في تشيلسي، ثم قام وست هام بإشراك سيباستيان هالر مكان أنتونيو.

ومال اللعب للهدوء مع رغبة وست هام في الحفاظ على النتيجة، ولم يتمكن تشيلسي من تهديد المرمى بشكل فعلي حتى الدقيقة 89، عندما حصل بوليسيتش على الكرة من كانتي، قبل أن يسدد بجانب المرمى.


#تشيلسي
#وست هام يونايتد
#الدوري الإنجليزي

تشيلسي يخسر بمعقله أمام وست هام يونايتد

تشيلسي يخسر بمعقله أمام وست هام يونايتد

تشيلسي يخسر بمعقله أمام وست هام يونايتد

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