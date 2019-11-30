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غوارديولا: أريد البقاء مع مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 14:20

غوارديولا: أريد البقاء مع مانشستر سيتي
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

رد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على إمكانية البقاء مع الفريق السماوي، وسط أنباء عن اهتمام بايرن ميونخ الألماني باستعادة خدماته من جديد.

وتولى غوارديولا (48 عامًا) تدريب مانشستر سيتي عام 2016، ومدد تعاقده العام الماضي لينتهي في صيف 2021.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فقد ارتبط اسم بيب غوارديولا مؤخرًا بالرحيل عن حامل لقب البريمييرليغ بنهاية عقده، مع إمكانية عودته لقيادة بايرن ميونخ من جديد.

وعلق غوارديولا على شائعات رحيله بقوله "أنا منفتح على البقاء في ملعب الاتحاد، أشعر بالراحة مع السماوي، أتطلع لمواصلة العمل والاستمتاع مع اللاعبين".

وأضاف "يعتمد ذلك على النتائج، عندما تبقى في مكان ما لمدة 5 سنوات، فهذا يعتمد على مدى نجاحك، سنرى ماذا سيحدث هذا الموسم".

وحطم مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، العديد من الأرقام القياسية، حيث جمع 100 نقطة الموسم قبل الماضي في البريمييرليغ، إضافة إلى تحقيق الرباعية المحلية في الموسم الماضي.


#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#بايرن ميونخ

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