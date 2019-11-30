مانشستر سيتي يقع بفخ التعادل أمام نيوكاسل يونايتد

وقع فريق مانشستر سيتي بفخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بعدما افترقا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ وكيفين دي بروين، وفي المقابل سجل هدفي نيوكاسل يونايتد اللاعبين ويترو فيليمز وجونجو شيلفي.

وبهذا التعادل رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد نيوكاسل يونايتد 16 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

مرت الدقائق الـ20 الأولى بهدوء دون خطورة حقيقية من كلا الطرفين، وسط سيطرة متوقعة على المجريات من قبل مانشستر سيتي، مقابل اعتماد نيوكاسل على الهجمات المرتدة، التي كاد أن يشكل جويلينتون من خلالها خطورة على مرمى سيتي لولا تدخل فرناندينيو في الوقت المناسب بالدقيقة السابعة.

وارتدت تسديدة هايدن من جسد سترلينغ في الدقيقة 18، وبعدها بلحظات، مرت رأسية فرناندينيو فوق عارضة مرمى نيوكاسل إثر ركلة ركنية.

أول فرصة خطيرة حقيقية في المباراة، جاءت لصالح نيوكاسل عندما نفذ سيلفي ركلة حرة فوق الحائط، لتهز الكرة الشباك من الخارج بالدقيقة 20.

وبعدها بدقيقتين، افتتح سيتي التسجيل عن طريق سترلينغ الذي تلقى تمريرة بكعب القدم من دافيد سيلفا، ليضع الكرة داخل الشباك.

لم يهنأ مانشستر سيتي بتقدمه طويلا، فحقق نيوكاسل التعادل في الدقيقة 25، عندما تلقى فيليمس تمريرة ألميرون، ليضع الكرة في الزاوية السفلية اليمنى لمرمى الحارس البرازيلي إيدرسون.

وتخلص سترلينغ من رقيبه قبل أن يسدد من بعيد في أحضان الحارس مارتن دوبرافكا بالدقيقة 33، وظل سيتي مسيطرًا على الأجواء، دون أن يترجم أفضليته إلى فرص حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وجرب دي بروين حظه بتسديدة قوية علت مرمى نيوكاسل في الدقيقة 55، وفشل جيسوس في الاستفادة من تمريرة سترلينغ المميزة أمام المرمى إثر لعبة مشتركة للأخير مع سيلفا بالدقيقة 58.

وانفرد جيسوس بالمرمى إثر تمريرة من سيلفا لكن دوبرافكا تصدى لمحاولته، قبل أن يتألق مجددًا في التصدي لمتابعة دي بروين في الدقيقة 68.

ودخل برناردو سيلفا وفيل فودين مكان محرز ودافيد سيلفا في تشكيلة سيتي، ومرت محاولة البرتغالي سيلفا بجانب المرمى في الدقيقة 72، قبل أن يجري نيوكاسل تغييرًا بإشراك كريستيان أتسو مكان ماكسيمين.

وأهدى دي بروين فريقه التقدم في الدقيقة 82، بعدما وصلت إليه كرة مقطوعة من دفاع نيوكاسل، ليسدد كرة قوية ارتدت من عارضة المرمى إلى داخل الشباك.

وأجري سيتي تبديلًا دفاعيا بإشراك لاعب الارتكاز رودري مكان غير الموفق جيسوس من أجل الحفاظ على التقدم، لكن نيوكاسل تمكن من إعادة المباراة إلى نقطة البداية بهدف في الدقيقة 88 إثر تسديدة مركزة لشيلفي استقرت على يمين الحارس إيدرسون، وكاد سترلينغ يسجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بيد أن الحارس دوبرافكا أنقذ محاولته.