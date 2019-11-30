يوفنتوس يخطط لإبرام صفقة من تشيلسي

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى لتعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع ظهير أيسر جديد.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن البيانكونيري وجد ضالته في تشيلسي، وتحديدًا في ظهيره الأيسر الإيطالي إيمرسون بالميري.

وأشار إلى أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، أجرى بالفعل محادثات مع البلوز، لمعرفة موقف النادي الإنجليزي من بيع إيمرسون، الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

ويتطلع يوفنتوس إلى ضم إيمرسون بالميري، ليكون بديلًا للبرازيلي أليكس ساندرو في السيدة العجوز، حيث أن بطل إيطاليا لا يمتلك أي بديل في الناحية اليسرى.

ومن المتوقع أن ينتظر يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري، من أجل الضغط على تشيلسي لبيع إيمرسون بسعر مناسب مع اقتراب عقده من النهاية.

وشارك إيمرسون الذي انتقل إلى تشيلسي من روما عام 2018، في 10 مباريات هذا الموسم حتى الآن.