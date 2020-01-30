ريال مدريد يسحق سرقسطة

أحرز ريال مدريد تقدما في حملته نحو استعادة لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الغائب عنه في المواسم الخمسة الأخيرة، وتأهل للدور ربع النهائي للمسابقة، بعد فوزه السهل 4-صفر على مضيفه ريال سرقسطة في الدور ثمن النهائي للبطولة، الليلة الماضية.

وافتتح الريال التسجيل مبكرا عبر مدافعه الفرنسي، رافاييل فاران، في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وأضاف النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الهدف الثالث في الدقيقة 72، واختتم الهداف الفرنسي، كريم بنزيمة، مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 80.

ومن جانب آخر، واصل فالنسيا حملة الدفاع عن لقب كأس الملك، الذي أحرزه الموسم الماضي، بعدما تأهل لدور الثمانية في البطولة، إثر فوزه 4-2 بركلات الترجيح على مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية (ب) (الدرجة الثالثة).

وافتتح فالنسيا المباراة منتشيا بفوزه 2- صفر على ضيفه برشلونة، السبت الماضي، ببطولة الدوري الإسباني، لكنه فشل في هز شباك منافسه، الذي فجر مفاجأة مدوية بإقصاء أتلتيكو مدريد في الدور السابق.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة الفريق الأندلسي.

وحسم فياريال بطاقة العبور إلى الدور المقبل، بعد فوزه 2- صفر على مضيفه، رايو فاليكانو، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

ولحق ريال سوسييداد بركب المتأهلين للدور ذاته، بعد فوزه 3-1 على ضيفه أوساسونا.