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صلاح يتصدر هدافي ليفربول

تاريخ النشر: 30/01/2020 - 10:28

صلاح يتصدر هدافي ليفربول
من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

سجل النجم محمد صلاح هدفا وصنع آخر، وقاد فريقه ليفربول للتغلب بالنتيجة 2 - صفر على مضيفه وست هام يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الليلة الماضية.

وبهذه النتيجة، تقدم ليفربول خطوة أخرى هامة نحو استعادة لقب البطولة الغائب عنه منذ 30 عاما، بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة، مبتعدا بفارق 19 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، مانشستر سيتي.

واستمر ليفربول في حصد نتائج كبيرة في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، بعد تحقيقه انتصاره الثالث والعشرين مقابل تعادل وحيد خلال 24 مباراة لعبها في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

وفي المقابل، تجمد رصيد وست هام، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع). وتقمص صلاح (الفرعون المصري) دور البطولة في اللقاء، بعدما افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله أليكس أوكسلايد تشامبرلين في الدقيقة 52.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 12 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي ليفربول في البطولة هذا الموسم، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه السنغالي ساديو ماني، الذي غاب عن اللقاء بسبب معاناته من الإصابة.

وسجل صلاح هدفه الخامس في خمس مباريات خاضها أمام ويست هام ببطولة الدوري، منذ انضمامه لليفربول في حزيران/ يونيو عام 2017، فيما قام بصناعة هدفين. وبهذا الفوز، بات وست هام آخر ضحايا ليفربول، الذي تغلب على جميع منافسيه في المسابقة في هذا الموسم.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#الدوري الإنجليزي
#وست هام يونايتد

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