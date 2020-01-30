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عودة من الإصابة: هازارد يتدرب للمرة الأولى بعد غيابه

تاريخ النشر: 30/01/2020 - 17:55

عودة من الإصابة: هازارد يتدرب للمرة الأولى بعد غيابه
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨

شارك البلجيكي إدين هازارد اليوم، الخميس، في أول حصة تدريبية له مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعد شهرين الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن.

ونشر ريال مدريد صور جناحه الأيمن وهو يتبادل الكرات مع عدد من زملائه على أرضية مركز تدريب الفريق في فالديباس.

وتعرض هازار، الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله اثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكان التشخيص الأولي أشار إلى تعرض اللاعب لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل أن يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم في مطلع كانون الأول/ديسمبر، ما أبعده بالتالي عن العديد من المباريات أبرزها مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والكأس السوبر الإسبانية في جدة مطلع العام التي فاز بها الميرينغي.

وعلى الرغم من التقدم في تعافيه، يبدو احتمال إشراك البلجيكي في مباراة دربي مدريد ضد أتلتيكو، يوم السبت في سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المحلي، ضئيلا جدا.

ووفقا للصحافة الإسبانية، فإن هدف هازار هو الوصول إلى كامل لياقته في مرحلة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 26 شباط/ فبراير المقبل ضد مانشستر سيتي الإنجيليزي.

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#ريال مدريد
#هازارد
#الكلاسيكو
#إصابة

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