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كريستيانو يواصل تألقه في الكالتشيو

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 14:54

كريستيانو يواصل تألقه في الكالتشيو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

حصد نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، جاهزة جديدة في شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ليواصل تألقه في الملاعب الإيطالية.

ووفقا للموقع الرسمي للدوري الإيطالي، فإن رونالدو تفوق على جميع لاعبي الدوري الإيطالي، وحصل على جائزة أفضل لاعب خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضاف أن الدون البرتغالي سيتسلم الجائزة يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والمقرر إقامتها بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وتألق رونالدو على مدار شهر كانون الثاني/يناير الجاري بمنافسات الكالتشيو، بعدما شارك في 4 مباريات سجل فيها 7 أهداف.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان (48 نقطة).

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#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#الدوري الإيطالي
#الكالتشيو

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