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مانشستر يونايتد يتعاقد مع مهاجم نيجيري

تاريخ النشر: 01/02/2020 - 09:53

مانشستر يونايتد يتعاقد مع مهاجم نيجيري
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقد بشكل رسمي مع المهاجم النيجيري، أوديون إيجالو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقله الموقع الرسمي للشياطين الحمر، فإن إيجالو مهاجم شانجتشون ياتاي الصيني، سينضم لصفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الموقع الرسمي أن المهاجم صاحب الخبرات والبالغ من العمر 30 عامًا، سيدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي ببطولات البريمييرليغ والدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين.

وقال سولسكاير "إيجالو صاحب خبرات كبيرة، التعاقد معه سيمنحنا خيار استغلال مهاجم من نوع آخر في أسلوب اللعب، وذلك خلال الفترة القصيرة التي سيقيمها معنا".

وأضاف المدرب النرويجي "إيجالو لاعب كبير ومحترف للغاية، وسوف يستغل معظم وقته هنا".

يذكر أن إيجالو حصد جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي استضافتها مصر في الصيف الماضي، برصيد 5 أهداف.

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#مانشستر يونايتد
#أوديون إيجالو

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