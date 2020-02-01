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مدرب ليفربول يرد على إمكانية رحيل صلاح!

تاريخ النشر: 01/02/2020 - 15:37

مدرب ليفربول يرد على إمكانية رحيل صلاح!
كلوب وصلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ردّ مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على إمكانية رحيل نجم فريقه، المصري محمد صلاح، عن صفوف "الريدز" في نهاية الموسم الحالي.

وذكر كلوب في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو": "تسجيل صلاح 87 هدفًا في 136 مباراة فقط منذ قدومه من روما؟ مثل هذه الأرقام تدل على أن اللاعب أصبح في منزله رفقة ليفربول".

وأضاف "صلاح سيستمر مع ليفربول خلال الموسم المقبل؟.. أعتقد ذلك.. هل سمعت شيئًا مختلفًا؟ يبدو لي أن مو قد استقر بالفعل هنا، كي أكون صادقًا".

وواصل "في الواقع ليس لدي أي معلومة، لكن يمكنك أن تسألني نفس السؤال بشأن جميع اللاعبين الآخرين، وسأرد بأنه ليس لدي أي معلومة. لم أفكر في الأمر حتى تلقيت السؤال".

وأكمل "طالما أنني لا أسمع شيئًا، ولا أسأل اللاعبين عن خططهم في الموسم المقبل أو خلال عامين، فإنه يبدو لي أنهم مستمرون".

وعن مدة عقد صلاح مع ليفربول، أجاب "أعتقد أنها طويلة، ولكن ليس لدي أي معلومة".

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#ليفربول
#يورغن كلوب
#محمد صلاح

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