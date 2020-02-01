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نجم يوفنتوس يرحل إلى الدوري الألماني

تاريخ النشر: 01/02/2020 - 09:58

نجم يوفنتوس يرحل إلى الدوري الألماني
النجم الألماني إيمري تشان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بوروسيا دورتموند الألماني أبرم صفقة التعاقد مع النجم الألماني، إيمري تشان، قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلن الفريق الألماني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، توقيع صاحب الـ26 عامًا على عقود انتقاله بعد اجتيازه الكشف الطبي، صباح الجمعة، لينضم إلى صفوفه معارًا حتى نهاية الموسم الحالي.

من جانبه، أعلن يوفنتوس في بيان رسمي أن تكلفة الإعارة بلغت مليون يورو فقط، بينما سيدفع دورتموند 25 مليون يورو حال تفعيله بند خيار الشراء، على أن يدفع المبلغ على 3 سنوات.

ويأتي تعاقد دورتموند مع تشان، بعد أسابيع على رحيل الألماني جوليان فيجل إلى بنفيكا البرتغالي.

واستغل دورتموند تراجع مشاركات لاعب ليفربول السابق مع البيانكونيري منذ وصول المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الصيف الماضي، والذي قام باستبعاده من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#يوفنتوس
#إيمري تشان
#بوروسيا دورتموند

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