آرسنال يتعادل سلبيا أمام بيرنلي

تعادل فريق آرسنال في مباراته الخارجية أمام بيرنلي بدون أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز العاشر، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن بيرنلي صاحب المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

شكل آرسنال خطورة على مرمى بيرنلي منذ الدقيقة الأولى، عندما قابل لاكازيت تمريرة أوباميانغ بعيدا عن المرمى، وبقي مسيطرا على الكرة بنسبة تزيد عن 80% في الدقائق العشر الأولى، لكنه اصطدم بدفاع منظم من قبل بيرنلي.

ومرر دافيد لويز كرة عالية طويلة إلى أوباميانغ الذي كسر مصيدة التسلل قبل أن ينفرد بالمرمى، لكن محاولته مرت بجوار القائم في الدقيقة 14.

فرصة بيرنلي الأولى في اللقاء جاءت في الدقيقة 15، عندما اقتحم وود منطقة الجزاء وحاول وضع الكرة في المرمى، لكن الحارس بيرند لينو تصدى له.

وأسكن وود الكرة على صدره قبل أن يضعها أمام رودريغيز الذي سددها لكن لينو تدارك الموقف وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 18، وجرب جوندوزي حظه بتسديدة من بعيد إثر كرة مرتدة من الدفاع، لكن محاولته ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 22.

وواصل بيرنلي اللجوء إلى التسديدات بعيدة المدى عن طريق ماكنيل، الذي علت كرته العارضة في الدقيقة 30، ومرر تشاكا كرة فوق دفاع بيرنلي إلى أوباميانغ الذي حاول إسقاط الكرة من فوق الحارس نيك بوب الذي تدارك الموقف بالدقيقة 36.

ورد بيرنلي في الدقيقة 38، عندما وصلت عرضية تايلور إلى هندريك الذي حظي بالوقت والمساحة، لكن محاولته ابتعدت قليلا عن الزاوية العليا اليسرى.

وضلت رأسية مي مرمى آرسنال إثر ركنية في الدقيقة 40، وعاد اللاعب نفسه للارتقاء لركلة حرة من زميله هندريك، بيد أن الكرة استقرت بين يدي لينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ووقف دفاع آرسنال دون وصول رأسية وود إلى المرمى في الدقيقة 53، واحتسب الحكم ركلة حرة جديدة لبيرنلي وصلت إلى رأس تاركوفسكي، بيد ان الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 56.

استمر بيرنلي في تشكيل الخطورة على مرمى آرسنال وأهدر هندريك رسية جديدة إثر عرضية من ماكنيل في الدقيقة 60، ودخل جو ويلوك إلى تشكيلة آرسنال بدلا من أوزيل.

وتمسك رودريغيز بتمريرة ويستوود قبل أن يراقب كرته وهي تبتعد عن المرمى في الدقيقة 64، ولم يصدق جمهور بيرنلي نفسه وهو يرى محاولة رودريغيز وهي ترتد من العارضة إثر تمريرة بالرأس من ماكنيل في الدقيقة 78.

وحاول آرسنال تغيير الأوضاع في الدقائق العشر الأخيرة من خلال إشراك إيدي نكيتياه مكان لاكازيت، لكن بيرنلي احتفظ بأفضليته دون أن يهدد المرمى بشكل فعلي حتى نهاية اللقاء.