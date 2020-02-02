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ماذا قال زيدان عقب الفوز في ديربي مدريد؟

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 08:42

ماذا قال زيدان عقب الفوز في ديربي مدريد؟
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سعادته بعد الفوز في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لم أكن أحب استبدال إيسكو وكروس، لكن الأمر مسؤوليتي وكان علينا التغيير، لم أكن راضيًا عما رأيته في الملعب، حيث كنت أبحث عن المزيد من الضغط وهذا لم يكن خطأ اللاعبين بل خطأي".

وأضاف "فينيسيوس؟ نحن فريق جماعي، وصحيح أن التغييرات أثرت على المباراة، لكن ما أزعجني هو تغيير لاعبين بعد الشوط الأول، لكن كان يتوجب علينا التغيير، ولعبنا بشكل أفضل، وأعتقد أننا نستحق هذا الانتصار".

وبسؤاله عما قاله للاعبين بين الشوطين، أجاب "لن أفصح عما قلته في غرفة خلع الملابس، وكان علينا أن نفعل شيئًا في الشوط الثاني، حيث لعبنا بشكل أفضل بكثير، وكان علينا تغيير طريقة اللعب".

وتابع "فينيسيوس وميندي؟ لقد قام كلاهما بعمل رائع، والهدف يُفسر كل شيء، لكن لوكاس فاسكيز وكارفاخال تألقا أيضًا على الجانب الأيمن".

وأوضح "الشيء المُعقد هو الفوز بالديربي، لأنها مباراة خاصة جدًا، وأتلتيكو مدريد يُدافع جيدًا في جميع الجوانب، ولعبوا بشكل جيد جدًا في الشوط الأول ليس فقط في الدفاع، ونحن سُعداء بحصد النقاط الثلاث، لكنها نقاط مثل نقاط أي مباراة أخرى".

وأردف "ركلة جزاء لموراتا؟ لم أشاهد هذه الكرة، ولن أخوض في مثل هذه الأمور، والحكم قال لا شيء".

وعن تغيير طريقة اللعب، كشف "اللعب بـ5 لاعبين في خط الوسط كان جيدًا ببطولة السوبر، لكن بالأمس لم يُحقق نتيجة جيدة، ولذلك كان علي التغيير، وسعيد بجميع اللاعبين وإيسكو وكروس أيضًا اللذين يشعران بالسعادة للفوز".

وحول موقف بيل، أفصح "بيل كان متاحا، لكن كان علي الاختيار، وأنا سوف أعتمد عليه حتى نهاية الموسم".

واختتم "الثلاثية؟ الطريق لازال طويلا جدًا، فنحن لم نربح شيئا، فقط كأس السوبر الإسباني".

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#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#أتلتيكو مدريد
#ديربي
#الدوري الإسباني

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