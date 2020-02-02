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يوفنتوس يستهدف إبرام صفقة قياسية من ليفربول

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 14:12

يوفنتوس يستهدف إبرام صفقة قياسية من ليفربول
النجم الهولندي فيرجيل فان دايك (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف إبرام صفقة قياسية من صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن يوفنتوس ينوي تقديم عرض مذهل للهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بقيمة 150 مليون إسترليني.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يخطط لجعل فان دايك أغلى مدافع في العالم مرة أخرى، بعد أن خسر النجم الهولندي اللقب لصالح هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن إدارة السيدة العجوز بعد أن نجحت في إغراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018، فإنها ترى فان دايك أكثر من يستطيع المساعدة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وشددت "ذا صن" وفقًا لمصادرها على أن فان دايك قد يكون منفتحًا للانتقال خارج البريمييرليغ، إذا فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبعد أن حقق دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في العام الماضي.

وقال مصدر في يوفنتوس للصحيفة البريطانية: "بعد الفوز بمجموعة من الألقاب مع ليفربول، نعتقد أن فان دايك مستعد لخوض تحدٍ جديد في نهاية الموسم، خصوصًا أنه يلعب في إنجلترا منذ عدة سنوات".

وأضاف "يخطط النادي بنشاط لتقديم عرض ضخم لفان دايك خلال الصيف المقبل".

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#يوفنتوس
#ليفربول
#فيرجيل فان دايك

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