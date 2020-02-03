ديمبلي يتعرض للإصابة مجددا

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، لم يكمل الحصة التدريبية لفريقه اليوم لأسباب احترازية بعد شعوره بآلام في الساق اليمنى أرجعها الفريق لإرهاق عضلي.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن ديمبلي شعر بانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة لشد عضلي، مبينًا أن اللاعب الفرنسي سيواصل فترة تعافيه، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وكات ديمبلي قد عاد لتوه إلى تمارين الفريق بعد غياب دام شهرين للإصابة، لكنه عاد ليخرج من التمارين في وقت مبكر صباح الإثنين بعد شعوره بالألم، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا".

وقبل إعلان إصابة اللاعب، نشر برشلونة عبر حسابه على "تويتر"، صورة لديمبلي في تمارين الفريق، ثم حذفها في وقت لاحق.

وتعرض ديمبلي لإصابة في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر، أمام بوروسيا دورتموند على ملعب "كامب نو"، وحينها أعلن الطاقم الطبي في برشلونة غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى 10 أسابيع.

ومن أجل الإسراع في عملية تعافيه، سافر اللاعب الفرنسي إلى الدوحة ليواصل تعافيه، قبل أن يكمل العلاج في مركز خوان جامبر الرياضي.

ورسم ديمبلي علامات استفهام حول وضعه البدني، بعد تعرضه لمجموعة كبيرة من الإصابات، منذ انتقاله إلى الفريق الكاتالوني قادما من بوروسيا دورتموند.