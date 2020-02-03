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ريال مدريد يسعى لاستغلال أزمة مبابي وتوخيل

تاريخ النشر: 03/02/2020 - 20:50

ريال مدريد يسعى لاستغلال أزمة مبابي وتوخيل
مبابي وتوخيل (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يتابع الموقف الحالي لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن كثب تمهيدا للتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري.

وظهرت خلافات مبابي مع مدربه توماس توخيل، أمام وسائل الإعلام حين تم استبداله في المباراة الأخيرة ضد مونبيليه.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مؤخرًا، أن المدير الرياضي لباريس ليوناردو عقد اجتماعا مع توخيل ومبابي لتهدئة الأمور على الأقل حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير، إلى أن مبابي يرى أن ما تم وعده به لم يتحقق، وأنه حاليًا الأفضل بالنسبة له الرحيل إلى ريال مدريد، الذي بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى.

وفي نفس السياق، سلطت إذاعة "كواترو" الإسبانية، الضوء على إعجاب مبابي بالصور التي نشرها سيرجيو راموس وكريم بنزيمة عقب الانتصار في الديربي ضد أتلتيكو مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم وضعه الشائك والحديث عن رحيله.

وأضاف التقرير "شيوخ باريس سان جيرمان يدركون أنهم يواجهون مشكلة مع بطل العالم، وينوون إخراج دفاتر الشيكات لإقناع اللاعب الشاب بالتجديد بالأموال التي يريدها، لكن مبابي يريد الرحيل".

وأبرز التقرير، أن إدارة ريال مدريد ضاعفت اليقظة بشأن مبابي، وتدرك أنه كلما كان الوضع في باريس أكثر إثارة كلما كان هناك طريق ممهد لضم الجوهرة الفرنسية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#توماس توخيل

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