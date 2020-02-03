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ما مصير غاريث بيل مع ريال مدريد؟

تاريخ النشر: 03/02/2020 - 14:10

ما مصير غاريث بيل مع ريال مدريد؟
النجم الويلزي غاريث بيل (أ ب)
عرب ٤٨

رد وكيل أعمال نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، عن حقيقة عودة اللاعب إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

وذكر جوناثان بارنيت في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "معظم الناس لا يعرفون ما يحدث بالفعل، وهذا يزعجني كثيرًا، لأنه لا أحد لديه فكرة عما يتحدث عنه".

وأضاف "مستقبل بيل؟ الأمر ليس متروكًا لي، لا يزال في عقده عامين ونصف، ولديه زوجة و3 أطفال ويقيم في مدريد.. بيل سعيد للغاية هنا، إنه يحب حياته وأطفاله يتطورون في مدريد، المال ليس كل شيء".

وعن عرض توتنهام في كانون الثاني/يناير الماضي، أوضح "لم تكن هناك فرصة للعودة إلى توتنهام".

وأردف "لقد تحدثنا مع ريال مدريد وهم يعرفون ما يحدث، بيل جزء مهم من هذا النادي".

وواصل بارنيت "الانتقادات؟ لسوء الحظ هم يتحدثون عن أسلوب حياته، وأنه لا يتحدث الإسبانية وهذا هدفهم لكنه خطأ. إنه من أفضل اثنين أو ثلاثة من اللاعبين الذين انضموا من البريمييرليغ، هنا لا يتحدثون عن الأشياء الجيدة، وأنا لا أحب منهم صناعة النكات".

وأتم "الصين؟ ليس الوقت المناسب للذهاب إلى هناك، خلال عامين ونصف سينتهي عقده وسنقرر ما سنفعله".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#غاريث بيل
#ريال مدريد
#توتنهام هوتسبير

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