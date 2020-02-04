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برشلونة يكشف حجم إصابة ديمبلي

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 16:51

برشلونة يكشف حجم إصابة ديمبلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن حجم الإصابة التي تعرض لها نجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، خلال الحصة التدريبية للفريق أمس، الاثنين.

ونشر النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خضع ديمبلي لفحوصات طبية هذا الصباح، أثبتت إصابته بتمزق كامل في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن".

ولم يحدد النادي الكاتالوني مدة غياب اللاعب، مكتفيا بالقول إن "الساعات القليلة المقبلة ستشهد تحديد العلاج الذي سيتبعه ديمبلي للتعافي".

وكان ديمبلي قد اشتكى من آلام خلال المران أمس الإثنين، ولم يستكمل التدريبات، وسط قلق كبير، نظرًا لأن موعد عودته كان قريبًا.

وتعرض ديمبلي لإصابة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أمام بوروسيا دورتموند على ملعب "كامب نو"، وحينها أعلن الطاقم الطبي في برشلونة غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى 10 أسابيع.

ومن أجل الإسراع في عملية تعافيه، سافر اللاعب الفرنسي إلى الدوحة ليواصل تعافيه، قبل أن يكمل العلاج في مركز خوان غامبر الرياضي.

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#برشلونة
#عثمان ديمبلي

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