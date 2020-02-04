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مفاجأة: غوارديولا يخطط للاستغناء عن أحد نجومه

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 16:41

مفاجأة: غوارديولا يخطط للاستغناء عن أحد نجومه
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يخطط للاستغناء عن خدمات أحد نجوم فريقه خلال الميركاتو الصيفي القادم، بهدف تعزيز خط الدفاع بصفقتين جديدتين.

ويقدم "السيتيزنس" واحدًا من أسوأ مواسمه مع غوارديولا الذي توج معه بلقب البريمييرليغ بالنسختين الأخيرتين، حيث يبتعد الفريق صاحب مركز الوصافة بـ22 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر والأٌقرب للتتويج باللقب.

وأكدت صحيفة "ذا تايمز" أنَّ الهزيمة أمام توتنهام في آخر جولات الدوري، أدت لإعادة النظر لدى غوارديولا في خط دفاعه، وأن ستونز سيكون هو الضحية على الأرجح، حيث يخطط لبيعه من أجل ضم صفقتين أخريين لدعم الدفاع.

وكان قلب الدفاع الإنجليزي صاحب الـ25 عامًا، قد انضم لسيتي في صيف 2016 مقابل 56 مليون يورو.

ويعاني سيتي هذا الموسم دفاعيًا، حيث استقبلت شباكه في الدوري 29 هدفًا في 25 جولة.

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#جون ستونز

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