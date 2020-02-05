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غوارديولا يستعيد سلاحا هاما أمام ريال مدريد

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 17:34

غوارديولا يستعيد سلاحا هاما أمام ريال مدريد
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يسعى لتحقيق نتائج مميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا ومحاولة حصد اللقب لإنقاذ موسمه بعدما ابتعد فريقه كثيرا عن المنافسة على لقب الدوري.

لكن طموح بيب يصطدم بعقبة أولى قوية وتحديدا ريال مدريد في دور الـ16 لدوري الأبطال، وتقام مواجهة الذهاب يوم 26 شباط/فبراير الجاري.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فقد تدرب ليروي ساني بشكل طبيعي، وخاض مرانا جماعيا كاملا أمس الثلاثاء، بعدما غاب لأشهر عديدة بسبب إصابة الرباط الصليبي.

وسجل ساني 16 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.

وتمثل عودة النجم الألماني دفعة قوية لفريق بيب غوارديولا، لما يمثله من قوة هجومية كبيرة.

فهل يكون ساني مفاجأة غوارديولا أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن النهائي؟

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#ليروي ساني
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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