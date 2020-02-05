ماذا قال زيدان عن مواجهة سوسييداد بالكأس؟

اعتبر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد ضمن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أنها بمثابة مباراة نهائية، رافضا في الوقت ذاته الحديث عما يدور داخل برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسييداد، غدًا الخميس، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة "إنها مباراة نهائية، ليست في ربع النهائي، لن يأتوا إلى هنا متهاونين أو مستسلمين، يجب أن نكون في كامل تركيزنا منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف "إنه فريق جيد للغاية، وهذا الأمر يقلقني غدًا".

وعن إمكانية إحداث تغييرات في التشكيل عن لقاء ديربي مدريد، قال "لا أجري أي تغييرات إلا للضرورة، وليس مهما أن نبالغ في هذا الأمر، ليس من السهل التنافس كل 3 أيام".

وبسؤاله عن مارتن أوديجارد، نجم الريال المعار لسوسييداد، أجاب "أنا لا أفكر في أي شيء، هو لاعبنا وسيعود لنا في نهاية الموسم، ويسرنا أن نرى المستويات المميزة التي يقدمها".

وشدد "غدًا هو منافس لنا، ومن المؤكد أنه سيحاول تقديم أفضل ما لديه، وبالطبع أنا أحب ذلك".

وأوضح زيدان "غدًا سنرى ما إذا كان هازارد سيشارك أما لا، نحن سعداء لأنه معنا، إصابته كانت سيئة".

وأضاف "شيئًا فشيئًا سيعود أفضل، نحن نريد الاستمتاع به لسنوات عديدة".

وقال عن البرازيلي فينيسيوس "هو لاعب شاب يتمتع بالجودة، ويتعين عليه المزيد من العمل، لكني سعيد به، أثق به كما أثق في جميع اللاعبين، لكن كما تعلم قوائم المباريات لا تزيد عن 18 لاعبًا".

وعن فيدي فالفيردي، صرح "يجب أن يتحسن في كل شيء، إنه صغير جدًا، لكنه أثبت أنه يستحق مكانًا في الريال، عليه أن يتحسن في كل شيء، إنه جيد جدًا ونحن سعداء بوجوده".

وبشأن لوكا يوفيتش، أوضح "نحاول مساعدته، إنه يشعر بالراحة داخل الفريق، صحيح أنه يتكيف ببطء، لكن هذا يتطلب الصبر والعمل".

ورفض زيدان التعليق عما حدث داخل برشلونة، أمس الثلاثاء، من تصريحات تحمل خلافا في وجهات النظر بين ليونيل ميسي قائد الفريق، وإيريك أبيدال، المدير الرياضي، بالإضافة للمشكلة التي وقعت في باريس سان جيرمان بين كيليان مبابي، وتوماس توخيل.

وقال زيدان "لن أعلق على ما يدور داخل فريق آخر، سوف نتنافس مع برشلونة حتى نهاية الموسم، لن يكون لديهم أي نقاط ضعف، سيقدمون مستويات جيدة للغاية، لم نفز بأي شيء حتى الآن، وسوف يتنافسون معنا حتى النهاية".

وعن رأيه عما حدث بين مبابي وتوخيل، قال "أنا لست هنا للتعليق على ما يفعله الآخرون، في كرة القدم يمكن أن يحدث كل شيء، عليك أن تكون عادلًا قدر الإمكان".

وأكد "هذه أشياء يمكن أن تحدث لأن اللاعب من الطبيعي أن يكون غير سعيد عندما لا يلعب أو يتغير".