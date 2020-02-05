نيمار: ميسي الأفضل في التاريخ

أبدى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، إعجابه من جديد بقائد ونجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مؤكدا أنه اللاعب الأفضل في التاريخ بدون أدنى شك.

وقال نيمار في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "اللعب بجوار ميسي كان تجربة فريدة. أصبحنا صديقين. من بين جميع اللاعبين الذين شاهدتهم، ميسي يبقى الأفضل في التاريخ".

إلا أن صاحب القميص رقم 10 لم يكل المديح فقط لميسي، حيث أكد أن زميله في الفريق، المهاجم الواعد كيليان مبابي "ظاهرة".

وذكر في هذا الصدد "كيليان ظاهرة. هو يمتلك الموهبة اللازمة لكي يصبح أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. اللعب بجواره في سان جيرمان شرف كبير. هناك تفاهم كبير بيننا داخل الملعب، وخارجه أيضا. أحبه بشدة!".

كما أكد صاحب الـ28 عاما، الذي غاب عن انتصار فريقه الثلاثاء على نانت في "الليغ آ" (1-2) بسبب إصابة في الضلوع، أنه لا يشعر بالهوس للفوز بالألقاب الفردية، مثل جائزة "الأفضل" التي يمنحها الفيفا، والتي حل فيها نيمار ثالثا في نسختي 2015 و2017.

وأبدى اللاعب الشاب طموحا كبيرا في حظوظ منتخب بلاده "السيليساو" في مونديال 2022، والذي ستنطلق تصفياته بالقارة اللاتينية في آذار/مارس المقبل.

وأوضح "نمتلك منتخبا قويا للغاية. القائمة الحالية تمتلك خبرة أكبر، رغم دخول عدد من اللاعبين الصغار. هناك لاعبين شاركوا في مونديالين سابقين، مثلي، على سبيل المثال. فزنا، وخسرنا، ومررنا بتجارب إيجابية وسلبية، وكل هذا يساعد اللاعبين المنضمين حديثا".

وفي هذا الصدد، أثنى نيمار على استمرار المدرب أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" على مقعد المدير الفني، منذ توليه المهمة في حزيران/يونيو 2016، لاسيما بعد أن توج المنتخب تحت قيادته بلقب كوبا أميركا الصيف الماضي في البرازيل.

واختتم النجم البرازلي تصريحاته بالتأكيد على أن الـ"بي إس جي" قادر على التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، لأنه يمتلك "ثقة أكبر" عن مواسم سابقة.