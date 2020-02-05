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هازارد جاهز للعب أمام ريال سوسييداد

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 17:38

هازارد جاهز للعب أمام ريال سوسييداد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البلجيكي إيدين هازارد، عاد من الإصابة ليتدرب بشكل طبيعي اليوم، الأربعاء، استعدادا لخوض المباراة أمام ريال سوسييداد غدا، الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة "من الممكن أن تكون مواجهة سوسييداد بداية عودته، ويضع هازارد عينه على التواجد خلال مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال".

وتدرب الويلزي غاريث بيل بشكل طبيعي، وعاد للمران الجماعي الثلاثي داني كارفاخال، وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز الذي غاب عن مران الأمس.

وبذلك يفتقد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، خدمات الثنائي ماركو أسينسيو وماريانو دياز فقط للإصابة.

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#إيدين هازارد
#ريال مدريد
#كأس ملك إسبانيا
#ريال سوسييداد

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