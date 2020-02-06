إغودالا بطل كرة السلّة الأميركيّة ينتقل إلى ميامي هيت

قال مصدر مُطلع على المفاوضات إن إغودالا سيتجه إلى ميامي هيت بعد اتفاق هيت وممفيس جريزليس ليلة الأربعاء على صفقةٍ قد طال انتظارها.

كجزء من الصفقة، وافق إغودالا على تمديد لمدة عامين، وقال الشخص أيضًا إن ميامي وممفيس ما زالا يعملان لاستكمال الشروط التي تتخلى عنها هيت في الصفقة، وأن فريقًا ثالثًا -أوكلاهوما سيتي، ضمن حزمة تشمل دانيلو جاليناري يحتمل أن يتوجه إلى هيت.

وقال أندريه إغودالا، متحدثًا إلى "ذي أنفيتيد" إنه كان حريصًا على اللعب إلى جانب جيمي بتلر ونواة ميامي في الوقت الذي يساعدون فيه في توجيههم. وقال أندريه إغودالا "جيمي بتلر ... نظر إليه على أنه مختلف لكنه يحظى باحترام كبير فيما يتعلق بالشغف والعمل الجاد الذي يجلبه للعبة... وأعتقد أنه حقق الأفضل مع هؤلاء الشباب ". استشهد بتلر بسمعة إيجودالا كفائز ثلاث مرّات في الدوري، وما سيجلبه للفريق. إنه ذكي للغاية. قال بتلر: "لا يوجد شيء لا يستطيع فعله". "عندما أتعلم منه، وعندما يتعلم الجميع منه، فإن مستوى الفوز، سيرتفع في أذهان الجميع."

كان اللاعب أندريه إغودالا البالغ من العمر 36 عامًا هو MVP (اللاعب الأفضل) لنهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2015 لـجولدين ستايت وتم تداوله في ممفيس في الصيف الماضي. لم يلعب مع غريزليس، بعد أن اتفق هو والفريق على أنه من الأفضل إرساله إلى مكان آخر. استغرق الأمر عدة أشهر، ولكن أصبحت ميامي تلك الوجهة.

ذهبت هيت إلى المهلة التجارية لتحديد أولويات المساعدة الدفاعية المحيطة، الأمر الذي جعل إغودالا مناسبًا تمامًا. لم يتضح على الفور متى سينضم إلى فريق هيت، الذي بدأ رحلة من خمس مباريات في لوس أنجلوس بخسارة 128-111 أمام كليبرز ليلة الأربعاء، أمس.