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غوارديولا: ميسي لاعب في برشلونة وسيبقى هناك!

تاريخ النشر: 07/02/2020 - 19:14

غوارديولا: ميسي لاعب في برشلونة وسيبقى هناك!
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

رد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على إمكانية التعاقد مع نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، خلال المستقبل القريب.

وذكر غوارديولا في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ميسي لاعب في برشلونة وسيبقى هناك، لن أتحدث عن لاعبين في نادٍ آخر. أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة".

وأضاف المدرب الإسباني "سترلينغ لديه إصابة في أوتار الركبة، وسنرى حالته لأن الأمر يستغرق أسابيع، لكننا سنرى موقفه من اللعب ضد ريال مدريد، لأنني لا أعرف الآن".

وواصل بيب "إنها نفس المشكلة التي عانى منها غوندوغان لمدة 6 أشهر خلال عامه الأول معنا، وهذا العام لابورت أيضًا.. سنرى ما سيحدث".

وأكمل مدرب السيتي "ساني يتدرب معنا، لكن حينما تعاني من إصابة لمدة 6 أشهر يجب عليك استعادة الإيقاع والثقة في جسمك وركبتك أولا، هي ليست مثل إصابة الكاحل والعضلات".

وأردف "ساني خضع لجراحة مثالية وتعافى بشكل جيد للغاية، لكنه يحتاج للوقت".

واستطرد غوارديولا "أغويرو واحد من أفضل اللاعبين في البريمييرليغ، ورغم إصاباته كل موسم، فهو دائما لاعب من الطراز الأول، كما أنه شخص مذهل".

واستمر "قبل عام، قال الناس إنه لا يمكن إيقافنا أو هزيمتنا، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، سنفعل ما بوسعنا لتقليل الفجوة، حينما حصلنا على 100 نقطة كنا في المقدمة بفارق 25 نقطة".

وأتم غوارديولا "ليفربول قلل ذلك إلى نقطة واحدة في الموسم الماضي، والآن هو في المقدمة، هذا هو الواقع".

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#ليونيل ميسي
#برشلونة

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