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بعد أزمته مع أبيدال: ميسي يحسم مستقبله مع برشلونة!

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 14:52

بعد أزمته مع أبيدال: ميسي يحسم مستقبله مع برشلونة!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

رد نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، على إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الكاتالونية بعد الجدل الذي أثير حول مستقبله في الأيام الأخيرة.

وادعت تقارير في وقت سابق، أن ميسي يفكر في الرحيل، عقب دخوله في صدام مع إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مصدر قريب من ميسي، أكد أن اللاعب لا يفكر إطلاقًا في الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، وينوي البقاء في "كامب نو" حتى نهاية عقده على الأقل.

ويملك ميسي عقدًا مع برشلونة حتى صيف 2021، ولكن هناك بندًا يمنحه حق الرحيل في الصيف المقبل، بشرط إبلاغ برشلونة قبل ذلك بشهر.

وأضاف المصدر أن ميسي منفتح نحو تجديد عقده مع برشلونة، ولكنه ليس في عجلة من أمره ويرغب في أن يتم التجديد بشكل سنوي.

وكانت تقارير إسبانية، قد أوضحت أن برشلونة يعاكس رغبة ميسي، ويرغب في توقيع اللاعب على عقد يمتد لعدة سنوات.

وعلمت "سكاي سبورتس" أن ميسي شعر أنه مضطر للرد على تصريحات أبيدال بصفته قائد الفريق، وبالتالي عليه الدفاع عن نفسه وزملائه، كما أن البرغوث أراد التأكيد أنه لا يدعو لشن أي هجوم في النادي، بالإضافة لشعوره بانتقادات علنية من جانب موظفي النادي.

وكان أبيدال قد انتقد عدم احترافية لاعبي البارسا خلال فترة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ما أثار غضب ميسي الذي طالبه بالإفصاح عن الأسماء، وعدم إثارة الشائعات في الإعلام، وطلب من الإدارة تحمل مسؤولية قراراتها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ليونيل ميسي
#إيريك أبيدال
#برشلونة

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