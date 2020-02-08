  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب سان جيرمان يستبعد نيمار عن مواجهة ليون

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 19:19

مدرب سان جيرمان يستبعد نيمار عن مواجهة ليون
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، استبعد نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن مواجهة ليون المقررة غدا، الأحد، ضمن الدوري.

وذكر توخيل في مؤتمر صحفي، اليوم السبت "نيمار تدرب بشكل طبيعي صباح اليوم، ولكن من المبكر للغاية الدفع به هذا الأسبوع".

وبذلك يغيب نيمار جونيور عن المباراة الثانية على التوالي، حيث تخلف عن مباراة نانت، بسبب إصابته التي تعرض لها أمام مونبيلييه، السبت الماضي.

كما أشار المدير الفني لسان جيرمان إلى غياب الثنائي البرازيلي تياغو سيلفا وماركينيوس.

ولفتت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن توخيل ينوي الاعتماد على الثلاثي البرازيلي في مباراة ديجون، يوم الأربعاء المقبل، في دور الثمانية لكأس فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الألماني سيكون أيضا محروما من خدمات ثلاثة لاعبين آخرين مصابين، هم "عبدو ديالو وكولين داجبا وخوان بيرنات".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#باريس سان جيرمان
#توماس توخيل
#نيمار دا سيلفا
#ليون
#الدوري الفرنسي

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عشية الديربي: ماذا قال كونتي عن ميلان وإبراهيموفيتش؟
عشية الديربي: ماذا قال كونتي عن ميلان وإبراهيموفيتش؟

2020-02-08

تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع نجم الإنتر
تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع نجم الإنتر

2020-02-08

بعد أزمته مع أبيدال: ميسي يحسم مستقبله مع برشلونة!
بعد أزمته مع أبيدال: ميسي يحسم مستقبله مع برشلونة!

2020-02-08

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد بتأثير منخفض جوي

حالة الطقس: ماطر وبارد بتأثير منخفض جوي

2020-02-07
شجار في رهط: إطلاق نار وإحراق منزلين

شجار في رهط: إطلاق نار وإحراق منزلين

2020-02-07
شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2020-02-07
الشرطة تمنع وصول المصلين من الجليل والمثلث للمسجد الأقصى

الشرطة تمنع وصول المصلين من الجليل والمثلث للمسجد الأقصى

2020-02-07
روسيا: إسرائيل استخدمت طائرة مدنية كدرع بغارة في سورية

روسيا: إسرائيل استخدمت طائرة مدنية كدرع بغارة في سورية

2020-02-07