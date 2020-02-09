ريال مدريد يسحق أوساسونا برباعية لهدف

حقق فريق ريال مدريد فوزا خارجيا على نظيره أوساسونا برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية ريال مدريد كل من اللاعبين إيسكو، سيرجيو راموس، لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش، وفي المقابل سجل هدف أوساسونا الوحيد اللاعب أوناي غارسيا.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 52 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان لأصحاب الأرض، إذ انطلق روبن غارسيا لاعب أوساسونا وراوغ دفاعات ريال مدريد، وسدد على المرمى لكن الحارس كورتوا تألق وتصدى للكرة في الدقيقة 4.

وتلقى أوساسونا ضربة موجعة بتعرض جون مونكويولا لاعب خط الوسط للإصابة، واضطر المدرب أراساتي لاستبداله والدفع بفران ميريدا بدلا منه.

ونجح أوناي جارسيا قلب دفاع أوساسونا في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14، مستغلا كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها زميله روبن غارسيا، وسدد بالرأس أقصى يسار الحارس كورتوا.

وكاد كريم بنزيمة أن يُسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 20، إذ استقبل كرة في العمق خلف دفاعات أوساسونا وانفرد بالحارس هيريرا وراوغه وسدد على المرمى لكن الدفاع شتت الكرة من على خط المرمى.

وحاول غاريث بيل التسجيل في الدقيقة 17، حيث تلقى كرة عرضية من داني كارفاخال وسدد على الطائر لكن الكرة اصطدمت بالشباك الخارجية.

واستمرت محاولات ريال مدريد لتسجيل التعادل، واستغل داني كارفاخال خطأ كارثي بخروج حارس أوساسونا وسدد كرة على المرمى لكن المدافع إستوبينان تصدى للكرة من على خط المرمى في الدقيقة 29.

ونجح إيسكو في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 33، والذي استغل ارتداد الكرة من دفاع أوساسونا، ليُسدد كرة على الطائر أقصى يسار الحارس هيريرا.

وتألق هيريرا حارس أوساسونا في التصدي لتسديدة من داني كارفاخال في الدقيقة 36 وحولها إلى ركنية، وبنفس السيناريو تصدى لتسديدة أخرى من مودريتش.

ونجح سيرجيو راموس في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 38، حيث استلم كرة بالرأس من كاسيميرو ليُسدد بالرأس في شباك أوساسونا ويمنح التقدم للميرنجي.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد إينيجو بيريز لاعب أوساسونا مرمى ريال مدريد، بتسديد صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52، مرت أعلى مرمى كورتوا.

وأهدر روبن جارسيا هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 53، حيث أرسل تسديدة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس كورتوا.

وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الدفع بلوكاس فاسكيز بدلا من غاريث بيل، ولاحقًا فينيسيوس جونيور بدلا من إيسكو، وأخيرًا يوفيتش بدلا من بنزيمة.

وتألق رافاييل فاران مدافع ريال مدريد، في تشتيت تسديدة من روبن جارسيا لاعب أوساسونا في محاولة لإدراك التعادل في الدقيقة 73.

ونجح البديل لوكاس فاسكيز في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 85، والذي تلقى تمريرة في منطقة الجزاء، وسدد فاسكيز بقوة على يمين الحارس هيريرا.

وحاول جاييجو لاعب أوساسونا تهديد مرمى ريال مدريد في الدقيقة 90، بتسديدة لكن كورتوا أمسك بها بسهولة.

واختتم الرباعية لريال مدريد لوكا يوفيتش في الدقيقة 92، إذ استقبل تمريرة من فالفيردي في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس هيريرا، ليُثبت زيدان رؤيته الثاقبة في اختيار تغييراته، ويُحافظ على الصدارة.