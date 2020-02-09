كريستيانو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حقق رقما تاريخيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد تسجيله هدف بالمباراة أمام هيلاس فيرونا، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري.

وبحسب ما نقلته شبكة "ESPN"، فإن رونالدو بتسجيله لهدف في شباك فيرونا، أصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في 10 مباريات على التوالي في بطولة الدوري.

وكان الدون قد عادل رقم ديفيد تريزيغيه، مهاجم يوفنتوس السابق، بالتسجيل في 9 مباريات على التوالي في مواجهة فيورنتينا بالجولة الماضية.

فيما قالت شبكة "سكواكا"، أن هناك 3 لاعبين فقط هم من تمكنوا من التسجيل في 10 مباريات على الأقل على التوالي في الدوري الإيطالي، وهم غابرييل باتيستوتا (11 مباراة)، ثم إزيو باسكوتي وكريستيانو رونالدو في 10 مباريات لكل منهما.

واستطاع رونالدو أن يسجل 15 هدفا في آخر 10 مباريات، ليصل إلى هدفه رقم 20 هذا الموسم بالدوري الإيطالي، ويواصل ملاحقة شيرو إيموبيلي، هداف المسابقة حتى الآن برصيد 25 هدفا.