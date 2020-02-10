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إبراهيموفيتش: لقد توقفنا عن اللعب أمام إنتر ميلان!

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 09:52

إبراهيموفيتش: لقد توقفنا عن اللعب أمام إنتر ميلان!
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر نجم آيه سي ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أن فريقه انهار تماما بعد تعادل إنتر (2-2) في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل بعدها هدفين آخرين ليفوز بالنتيجة 4-2، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وذكر إبراهيموفيتش، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "من الصعب شرح ما حدث.. بين الشوطين قلنا لبعضنا، إن أول 15 دقيقة من الشوط الثاني ستكون حاسمة، لكن في هذه الفترة استقبلنا هدفين".

وواصل "لقد توقفنا عن اللعب، توقفنا عن الإيمان، توقفنا عن الضغط.. ومن وقت التعادل انهار كل شيء".

وتابع "أعتقد أن الكثير في ذلك يعود إلى الخبرة، لأنك يجب أن تعرف كيف تتحكم في المباراة عندما تتقدم بثنائية".

وختم السويدي المخضرم "إنه أمر غريب، لأن الشوط الأول كان مثاليًا بالفعل بالنسبة لنا.. كنت أتوقع الكثير من إنتر، لكن أداءهم في الشوط الأول، لم يظهر أنهم فريق يستحق المركز الثاني حتى، إلا أنهم تغيروا بعد الاستراحة".

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#ميلان
#إنتر ميلان
#زلاتان إبراهيموفيتش
#الدوري الإيطالي

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