بايرن ميونخ يستهدف ضم مهاجم ليفربول

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق بايرن ميونخ الألماني يرغب في الحصول على خدمات أحد مهاجمي ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن بايرن ميونخ يريد ضم روبيرتو فيرمينو من ليفربول وليروي ساني من مانشستر سيتي، حيث يتطلع النادي البافاري لبناء خط هجوم قادر على الهيمنة محليًا وأوروبيًا.

وأضافت أن البايرن ينظر إلى فيرمينو وساني على أنهما الشريكان المثاليان للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري الأساسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن بايرن مستعد للتقدم بعرض لشراء مهاجم الريدز، مشيرة إلى أن قيمة العرض قد تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

وختمت بأن ليفربول ارتبط بتحرك نحو تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، ويرى النادي البافاري أن هذه فرصة مثالية أمامه لضم فيرمينو.

ويمتلك المهاجم البرازيلي (28 عامًا)، خبرة اللعب في الدوري الألماني بعدما قضى 4 مواسم ونصف الموسم في هوفنهايم.