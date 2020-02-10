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ساري مهدد بالإقالة من تدريب يوفنتوس

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 14:34

ساري مهدد بالإقالة من تدريب يوفنتوس
المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة يوفنتوس الإيطالي تفكر في إقالة مدرب الفريق، ماوريسيو ساري، في أعقاب تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

وسقط يوفنتوس أمام نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة (1-2)، السبت الماضي، وهي ثالث هزيمة للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد هزيمتي لاتسيو ونابولي.

ويواجه اليوفي، خطر خسارة لقب الكالتشيو بعد الفوز به طوال السنوات الثمانية الأخيرة، في ظل المنافسة الشرسة حاليًا مع إنتر ميلان ولاتسيو.

ووفقًا لصحيفة "لاريبوبليكا"، فإن هناك بعض الأصوات داخل يوفنتوس تطالب بإعادة ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق لليوفي.

وأشارت إلى أن أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس، غير مقتنع تمامًا بماوريسيو ساري.

وارتبط أليغري بتولي المهمة الفنية للعديد من الأندية في الفترة الأخيرة، من بينها برشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

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#يوفنتوس
#ماوريسيو ساري

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