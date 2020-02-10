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مدرب برشلونة يرد على إمكانية عودة كوتينيو

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 21:09

مدرب برشلونة يرد على إمكانية عودة كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، في نهاية الموسم الجاري.

ويلعب كوتينيو هذا الموسم في صفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، لكن النادي البافاري لا ينوي ضمه بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، كما هو متفق عليه مع إدارة برشلونة.

وبحسب صحيفة "le10sport" الفرنسية، فإن قرار بايرن بعدم ضم كوتينيو بشكل نهائي، أثار حماس ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لضمه بنهاية الموسم.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، بأن كيكي سيتين المدير الفني الحالي لبرشلونة، أكد لإدارة النادي أن كوتينيو لا مكان له ضمن خططه.

وأوضح التقرير، أن قرار سيتين سيتم الإعلان عنه للاعب، لكي يبحث عن ناد آخر في نهاية الموسم، حال لم يطلب بايرن ميونخ ضمه.

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#باريس سان جيرمان
#فيليب كوتينيو
#برشلونة
#بايرن ميونخ

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